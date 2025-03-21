В Омске загорелась припаркованная у дороги машина

Ранее мы писали, что под Омском сотрудник Росгвардии спас из горящего дома двух человек. В свой выходной мужчина находился дома и увидел из окна густой дым на соседней улице. Он проник в дом, разбудил соседей и вывел их на улицу. Пожарные потушили дом.