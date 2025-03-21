В Омске загорелась припаркованная у дороги машина

По данным ГУ МЧС по Омской области, всё произошло накануне, 20 марта, в Ленинском округе города. Три пожарных потушили моторный отсек, кабину, внутреннюю отделку и лакокрасочное покрытие транспортного средства. Открытое горение было ликвидировано в 08:36. Устанавливается причина пожара.
Ранее мы писали, что под Омском сотрудник Росгвардии спас из горящего дома двух человек. В свой выходной мужчина находился дома и увидел из окна густой дым на соседней улице. Он проник в дом, разбудил соседей и вывел их на улицу. Пожарные потушили дом.