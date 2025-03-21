Ущерб по делу экс-чиновника управления делами президента почти погашен

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Погашена большая часть ущерба по делу бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«В рамках указанного уголовного дела управление делами президента Российской Федерации признано потерпевшим, которым заявлен гражданский иск о взыскании с Малюшина И. Д. возмещения причиненного его преступными действиями ущерба … гражданский иск потерпевшего в большей части возмещен», — сказано в документе.
Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.
Дело Малюшина в настоящее время рассматривается в Тверском суде Москвы. Ему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии.
По данным следствия, он снизил арендную плату на земельный участок, который сдавался в аренду. В итоге бюджет не получил положенную сумму. Управделами президента признано потерпевшим по делу.