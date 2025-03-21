Прокуратура Омска проверит качество дорожного полотна на улице Заозерной

Прокуратура Омска начала проверку состояния дороги на улице Заозерная после жалоб автомобилистов. Горожане сообщали, что дорога на виадуке не освещена, а под слоем талой воды на дорожном полотне размыло глубокие ямы.
Таких жалоб в общей сложности представители надзорного ведомства насчитали около 10. В проверке примут участие сотрудники Госавтоинспекции. По ее результатам прокуратура примет решение о необходимых мерах реагирования.
Ранее мы писали, что существует аналогичная проблема на Фрунзенском мосту.