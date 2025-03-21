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Прокуратура Омска проверит качество дорожного полотна на улице Заозерной

Поводом для проверки стали массовые жалобы омичей на проколы колес на этой дороге.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омска начала проверку состояния дороги на улице Заозерная после жалоб автомобилистов. Горожане сообщали, что дорога на виадуке не освещена, а под слоем талой воды на дорожном полотне размыло глубокие ямы.

Таких жалоб в общей сложности представители надзорного ведомства насчитали около 10. В проверке примут участие сотрудники Госавтоинспекции. По ее результатам прокуратура примет решение о необходимых мерах реагирования.

Ранее мы писали, что существует аналогичная проблема на Фрунзенском мосту.