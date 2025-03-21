Трамп раскрыл планы Пентагона по войне с Китаем

Недавно в Китае вновь упомянули, что готовы к потенциальной войне с США. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что Китай будет стоять на своем в любом конфликте с Вашингтоном. Напряженность в торговых отношениях между странами усилилась после того, как Трамп объявил о повышении тарифов на ввозимые из Китая товары. В ответ на это Китай повысил таможенные тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию. Причем, взаимодействие между Вашингтоном и Пекином было накалено и до этого, в контексте взаимоотношений с Тайванем.