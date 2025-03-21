Трамп раскрыл планы Пентагона по войне с Китаем

Трамп опроверг сообщение NYT о том, что Пентагон будет обсуждать войну с Китаем.
Американский президент Дональд Трамп назвал фейком слухи о том, что американского предпринимателя Илона Маска пригласили в Пентагон для обсуждения войны с Китаем. Об этом американский лидер написал в своих соцсетях.
«Фейковые новости снова взялись за дело, на этот раз [их распространила] провальная New York Times. Они сказали, что Илон Маск завтра отправится в Пентагон, чтобы его проинформировали о возможной “войне с Китаем”. Какая нелепость», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он пояснил, что на встрече в американском министерстве обороны Китай в принципе не будет упоминаться. По итогу он несколько раз подчеркнул, что информация об обратном — ложь.
Недавно в Китае вновь упомянули, что готовы к потенциальной войне с США. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что Китай будет стоять на своем в любом конфликте с Вашингтоном. Напряженность в торговых отношениях между странами усилилась после того, как Трамп объявил о повышении тарифов на ввозимые из Китая товары. В ответ на это Китай повысил таможенные тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию. Причем, взаимодействие между Вашингтоном и Пекином было накалено и до этого, в контексте взаимоотношений с Тайванем.