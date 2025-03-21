Жителя Приморья отправили в колонию на семь лет за смертельный удар

Между водителями легкового автомобиля и большегруза вспыхнул конфликт после ДТП. В разгар ссоры подсудимый ударил оппонента кулаком по голове. Потерпевший потерял сознание и упал. В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице.