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Жителя Приморья отправили в колонию на семь лет за смертельный удар

Трагедия произошла на автодороге А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд огласил приговор жителю Приморья, которого ранее присяжные признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. Инцидент произошел в январе 2021 года на обочине автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в Надеждинском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Между водителями легкового автомобиля и большегруза вспыхнул конфликт после ДТП. В разгар ссоры подсудимый ударил оппонента кулаком по голове. Потерпевший потерял сознание и упал. В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице.

Конфликт на дороге в Приморье закончился убийством: присяжные вынесли вердикт.

Дело передано судье для вынесения окончательного приговора.

«С учётом позиции прокурора, мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве.

Приговор в законную силу пока не вступил.