Что известно о переговорах в Эр-Рияде, на которые отказался ехать МИД РФ

Ожидается, что главной темой переговоров станет украинский конфликт. Также делегации двух стран планируют обсудить вопросы, связанные с черноморской инициативой. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Штаты хотят договориться с Россией о торговле в Черном море. Он также отметил, что в ходе переговоров также будут обсуждаться «различные условия на поле боя» и вопросы поставок электричества на Украину с Запорожской АЭС.