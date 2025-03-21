Губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке ВСУ

«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки БПЛА на Калачевский район Волгоградской области», — написал глава региона в своем telegram-канале. В результате атаки пострадавших нет, благодаря эффективной работе средств ПВО, добавил Бочаров. Однако он добавил, что в результате атаки были повреждены несколько сельскохозяйственных построек.