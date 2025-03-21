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В Ташкенте задержали риелтора, предлагавшего «решить» земельный вопрос за миллион долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 21 марта). В Бектемирском районе Ташкента задержан 33-летний риелтор, который пытался заработать на незаконных схемах с землёй, обещая решить вопрос с оформлением участка через высокопоставленные связи.

Источник: AP 2024

По данным правоохранительных органов, мужчина предложил гражданину приобрести 72,6 сотки земли в Бостанлыкском районе Ташкентской области за 1 миллион долларов. Он уверял, что сможет в кратчайшие сроки изменить категорию земли на жилую и получить все необходимые разрешения на строительство многоэтажного дома.

Для начала процедуры оформления он попросил 110 тысяч долларов авансом. Именно при получении этой суммы он и был задержан с поличным сотрудниками силовых структур.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168, часть 4, пункт «а» (мошенничество в особо крупном размере) и статье 211, часть 3, пункт «а» (дача взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведётся следствие, устанавливаются возможные сообщники и другие эпизоды противоправной деятельности.