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В Челябинской области нашли подпольную молельную комнату

На Южном Урале в рамках операции «Правопорядок» полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд в Сосновском районе.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проверки они обнаружили нелегальную молельную комнату в одном из подсобных помещений, сообщает «Южноуральская панорама».

Как сообщили в ГУ МВД по региону, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение законодательства о свободе вероисповедания. Участники незаконного религиозного собрания задержаны.

Всего в ходе рейда проверено 178 мигрантов. 28 иностранцев, получивших российское гражданство, получили повестки в военкоматы. Напомним, что по закону новые граждане обязаны встать на воинский учет в течение двух недель, иначе им грозит депортация.

Операция «Правопорядок» продолжается, а обнаружение подпольной молельной комнаты стало еще одним поводом для усиления контроля за соблюдением законности в регионе.