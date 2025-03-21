В Челябинской области нашли подпольную молельную комнату

В ходе проверки они обнаружили нелегальную молельную комнату в одном из подсобных помещений, сообщает «Южноуральская панорама».
Как сообщили в ГУ МВД по региону, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение законодательства о свободе вероисповедания. Участники незаконного религиозного собрания задержаны.
Всего в ходе рейда проверено 178 мигрантов. 28 иностранцев, получивших российское гражданство, получили повестки в военкоматы. Напомним, что по закону новые граждане обязаны встать на воинский учет в течение двух недель, иначе им грозит депортация.
Операция «Правопорядок» продолжается, а обнаружение подпольной молельной комнаты стало еще одним поводом для усиления контроля за соблюдением законности в регионе.