Украина атаковала Россию десятками БПЛА

До этого глава Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате атаки на регион пострадавших не было. Тем не менее были отмечены повреждения нескольких построек. Атака была совершена в Калачевском районе. Это не первая подобная массированная атака со стороны Киева по России в последние дни.