За день в Башкирии поступило 14 сообщений о подтоплениях

Река Белая в Иглинском районе за сутки прибавила 280 см и вышла на уровень 825 см. Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района выросла на 176 см и достигла 436 см с выходом на пойму 500 см. 107 см прибавила река Уршак в кармаскалинской деревне Ляхово, ее уровень составляет 640 см. Река Сим в деревне Глуховский Иглинского района выросла на 97 см и достигла 567 см. В Уфе динамика Белой составила 90 см, ее уровень составляет 265 см при выходе на пойму 600 см.