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За день в Башкирии поступило 14 сообщений о подтоплениях

20 марта в Систему-112 поступило 14 сообщений о подтоплениях. Об этом сообщил в соцсетях председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Источник: Госкомитет ЧС по РБ

Специалисты держат на контроле 17 ситуаций подтопления в Архангельском, Благоварском, Белорецком и Кушнаренковском районах, подтопления девяти участков дорог в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Белорецком, Гафурийском, Кармаскалинском, Салаватском и Чекмагушевском районах и двух мостов в Чишминском и Бижбулякском районах.

Река Белая в Иглинском районе за сутки прибавила 280 см и вышла на уровень 825 см. Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района выросла на 176 см и достигла 436 см с выходом на пойму 500 см. 107 см прибавила река Уршак в кармаскалинской деревне Ляхово, ее уровень составляет 640 см. Река Сим в деревне Глуховский Иглинского района выросла на 97 см и достигла 567 см. В Уфе динамика Белой составила 90 см, ее уровень составляет 265 см при выходе на пойму 600 см.

В Архангельском районе продолжается ледоход на реке Инзер — для его активизации специалисты провели подрывы между деревнями Азово и Тавакачево. В деревне Азово работает оперативный штаб. Также сегодня спасатели провели облет территорий рек Уршак, Белая, Сим и Инзер на вертолете Ка-32.

В селе Малояз Салаватского района спасатели эвакуировали шестерых взрослых и ребенка.