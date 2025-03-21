В Уфе работники карьеров попали в «водную ловушку».

Сегодня за помощью спасателей обратился охранник ещё одного карьера. Он увидел, что вода быстро прибывает, но на свою резиновую лодку надеяться не стал, так как течение оказалось слишком сильным. Уфимские спасатели эвакуировали его в безопасное место.