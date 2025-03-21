В Уфе работники карьеров попали в «водную ловушку».

В помощи спасателей нуждались десять работников карьеров. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, вчера из-за резкого подъёма воды в реке Белой девять работников карьера около поселка Зинино оказались отрезаны от большой земли тремя переливами дороги.
Спасатели перевезли семерых мужчин с «полуострова», одного из них пришлось транспортировать — повысилось давление, без помощи мужчина передвигаться не мог. Ещё двое решили испытать свои внедорожники на прочность и выбрались по затопленной дороге в город самостоятельно.
Сегодня за помощью спасателей обратился охранник ещё одного карьера. Он увидел, что вода быстро прибывает, но на свою резиновую лодку надеяться не стал, так как течение оказалось слишком сильным. Уфимские спасатели эвакуировали его в безопасное место.