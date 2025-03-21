В Хабаровске мошенники использовали бабушку, чтобы обобрать богатую внучку

В Хабаровске в Кировском районе 33-летняя ведущая специалистка коммерческой компании стала жертвой аферистов, пытаясь помочь бабушке вернуть деньги с псевдоинвестиций, сообщает hab.aif.ru.
Пожилая женщина ранее перевела мошенникам крупную сумму и, когда попыталась их вывести, ей заявили, что нужно доверенное лицо. За помощью она обратилась к внучке, которая связалась с «финансистами» по номеру, зарегистрированному на Кипре.
Злоумышленники убедили женщину взять кредит почти на 2 миллиона рублей, а затем перевести еще около 500 тысяч рублей из личных накоплений. В результате потерпевшая лишилась 2,5 миллиона рублей и обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщил Сергей Субботин, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.