В Хабаровске мошенники использовали бабушку, чтобы обобрать богатую внучку

Пожилая женщина ранее перевела мошенникам крупную сумму и, когда попыталась их вывести, ей заявили, что нужно доверенное лицо. За помощью она обратилась к внучке, которая связалась с «финансистами» по номеру, зарегистрированному на Кипре.