Работники уфимских карьеров оказались в опасности из-за паводка

Вчера, 20 марта, девять человек, работавших в карьере рядом с поселком Зинино, не смогли выбраться самостоятельно, так как дорогу затопило в трех местах. На место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Спасатели перевезли семерых мужчин с «полуострова», причем одного из них пришлось транспортировать с особой осторожностью — у него резко поднялось давление, и он не мог передвигаться самостоятельно. Еще двое работников решили не дожидаться помощи и попытались выбраться на своих внедорожниках, преодолев затопленные участки дороги. Им это удалось.