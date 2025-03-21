Работники уфимских карьеров оказались в опасности из-за паводка

В Уфе из-за резкого подъема уровня воды в реке Белой десять работников карьеров оказались отрезаны от «большой земли». Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии.
Вчера, 20 марта, девять человек, работавших в карьере рядом с поселком Зинино, не смогли выбраться самостоятельно, так как дорогу затопило в трех местах. На место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Спасатели перевезли семерых мужчин с «полуострова», причем одного из них пришлось транспортировать с особой осторожностью — у него резко поднялось давление, и он не мог передвигаться самостоятельно. Еще двое работников решили не дожидаться помощи и попытались выбраться на своих внедорожниках, преодолев затопленные участки дороги. Им это удалось.
Сегодня утром за помощью обратился еще один человек — охранник другого карьера. Он заметил, что вода прибывает слишком быстро, а течение стало чересчур сильным, чтобы рисковать и использовать свою резиновую лодку. Спасатели оперативно эвакуировали его на безопасную территорию.
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