Жителям Кавказского района, где горит нефтебаза, советуют не выходить на улицу

Роспотребнадзор провел исследования качества атмосферного воздуха в районе пожара в Кавказском районе. В зоне жилой застройки, рядом с горящей нефтебазой, жителям рекомендовали не выходить на улицу.
«В станице Кавказской в одной точке выявлены превышения предельно допустимой концентрации по бензолу, диметилбензол, в Кропоткине в одной точке превышена концентрация бензола», — сообщили в ведомстве.
Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара не выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, больше пить воды. При недомогании лучше обратиться к врачу.