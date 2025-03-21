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Жителям Кавказского района, где горит нефтебаза, советуют не выходить на улицу

В районе пожара в Кавказском районе жителям посоветовали не выходить на улицу.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор провел исследования качества атмосферного воздуха в районе пожара в Кавказском районе. В зоне жилой застройки, рядом с горящей нефтебазой, жителям рекомендовали не выходить на улицу.

«В станице Кавказской в одной точке выявлены превышения предельно допустимой концентрации по бензолу, диметилбензол, в Кропоткине в одной точке превышена концентрация бензола», — сообщили в ведомстве.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара не выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, больше пить воды. При недомогании лучше обратиться к врачу.