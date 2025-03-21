У крупнейшего аэропорта Лондона произошел взрыв: главное о происшествии в Хитроу

По данным сайта Flightradar24, 120 самолетов, направляющихся в Хитроу, были вынуждены изменить свой маршрут.
Возле одного из самых загруженных аэропортов в мире Хитроу (Лондон) произошел взрыв, который привел к возгоранию на близлежащей электроподстанции. Администрация аэропорта приняла решение закрыть Хитроу почти на сутки.
По данным Sky News, в настоящее время несколько терминалов обесточены. Также в ближайшие дни ожидаются значительные сбои в работе аэропорта. Главное о происшествии — в материале URA.RU.
Взрыв на электроподстанции.
По данным UKNIP, взрыв произошел на электроподстанции, находящейся в 2,5 километрах от аэропорта. После чего произошло возгорание. В связи с этим инцидентом руководство аэропорта приняло решение о приостановке его работы до 23:59 21 марта. Причины взрыва пока неизвестны.
Последствия пожара.
Как сообщает Sky News, дым от огня на электроподстанции распространился не только на аэропорт, но и тысячи близлежащих домов. Из-за пожара были вынуждены эвакуироваться около 150 человек из близлежащих жилых зданий, также был установлен 200-метровый кордон для обеспечения безопасности сотрудников и жителей района.
Согласно данным компании Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), пожар привел к отключению электроэнергии более чем в 16 300 домах и предприятиях в Хейсе, Хаунслоу и близлежащих районах. Компания сообщила, что работы по восстановлению электроснабжения уже начались, однако точные сроки полного восстановления пока не определены. На место происшествия уже направлены 10 пожарных машин и около 70 пожарных.
Кроме того, на данный момент сейчас не работает Терминал 2. Источник в аэропорту подчеркнул, что сотрудники делают все возможное для поддержки пассажиров, но работать в таких условиях непросто. По данным сайта Flightradar24, около 1 351 рейсов, следующих в аэропорт Хитроу, изменили свои маршруты из-за инцидента.
Flightradar сообщает, что закрытие аэропорта затронет 1 351 рейс Фото: Flightradar24.
Когда аэропорт возобновит работу.
Официальной информации о том, когда аэропорт возобновит работу пока нет. Ожидается, что это произойдет после того, как восстановится электроснабжение.