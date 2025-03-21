У крупнейшего аэропорта Лондона произошел взрыв: главное о происшествии в Хитроу

Согласно данным компании Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), пожар привел к отключению электроэнергии более чем в 16 300 домах и предприятиях в Хейсе, Хаунслоу и близлежащих районах. Компания сообщила, что работы по восстановлению электроснабжения уже начались, однако точные сроки полного восстановления пока не определены. На место происшествия уже направлены 10 пожарных машин и около 70 пожарных.