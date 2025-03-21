Информация о минировании районного ДК на Кубани не подтвердилась.

Напомним, ранее на Кубани эвакуировали школу после сообщения о минировании здания. Это произошло в хуторе Трудобеликовском. Анонимный звонок поступил в ЕДДС района. После сообщения, как рассказал Иван Блохин, руководство эвакуировало детей школы № 39 в Дом культуры.