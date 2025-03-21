Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информация о минировании районного ДК на Кубани не подтвердилась

Диспетчеру поступило сообщение о том, что заминировано здание дворца культуры в Усть-Лабинском районе.

Информация о минировании районного ДК на Кубани не подтвердилась.

Накануне, 20 марта, в ЕДДС Усть-Лабинского района поступило сообщение о том, что здание дворца культуры «Кубань» заминировано.

На место происшествия были направлены экстренные службы. Полиция оцепила территорию.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава района Станислав Гайнюченко, по данным полиции, сообщение о минировании не подтвердилось.

Напомним, ранее на Кубани эвакуировали школу после сообщения о минировании здания. Это произошло в хуторе Трудобеликовском. Анонимный звонок поступил в ЕДДС района. После сообщения, как рассказал Иван Блохин, руководство эвакуировало детей школы № 39 в Дом культуры.