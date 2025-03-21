Информация о минировании районного ДК на Кубани не подтвердилась.
Накануне, 20 марта, в ЕДДС Усть-Лабинского района поступило сообщение о том, что здание дворца культуры «Кубань» заминировано.
На место происшествия были направлены экстренные службы. Полиция оцепила территорию.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава района Станислав Гайнюченко, по данным полиции, сообщение о минировании не подтвердилось.
Напомним, ранее на Кубани эвакуировали школу после сообщения о минировании здания. Это произошло в хуторе Трудобеликовском. Анонимный звонок поступил в ЕДДС района. После сообщения, как рассказал Иван Блохин, руководство эвакуировало детей школы № 39 в Дом культуры.