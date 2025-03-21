Из-за пожара на НПС перекрыли трассу между Кубанью и Ставропольским краем

Атака на нефтебазу произошла в ночь на 19 марта. По информации Министерства обороны РФ, нападение случилось после телефонного разговора президентов России и США, во время которого Владимир Путин объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Расцениваем произошедшее как саботаж договоренностей».