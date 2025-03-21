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В Хабаровске задержали женщину за аферу с полисами ОСАГО

Женщина обманула 15 водителей, оставив их без страховки.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске полиция задержала 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в серии мошенничеств с поддельными страховыми полисами ОСАГО, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».

Безработная горожанка предлагала автовладельцам оформить страховку, получая за это полную предоплату.

Как выяснилось, женщина скачивала из интернета поддельные бланки и вносила в них данные клиентов с помощью графических программ. Затем она убеждала покупателей в подлинности полиса, утверждая, что его номер внесен в официальные базы. Однако при наступлении ДТП выяснялось, что страховка недействительна, и пострадавшие не могли рассчитывать на компенсацию.

На данный момент известно о 15 жителях Хабаровска, ставших жертвами мошенницы. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. Ведется расследование, возбуждено уголовное дело.