В Хабаровске задержали женщину за аферу с полисами ОСАГО

Как выяснилось, женщина скачивала из интернета поддельные бланки и вносила в них данные клиентов с помощью графических программ. Затем она убеждала покупателей в подлинности полиса, утверждая, что его номер внесен в официальные базы. Однако при наступлении ДТП выяснялось, что страховка недействительна, и пострадавшие не могли рассчитывать на компенсацию.