На улице Интернациональной в Уфе провалился грунт в еще одном месте

Напомним, в начале месяца, 9 марта, земля ушла прямо из-под припаркованной во дворе дома № 193/1 Lada Kalina. Глубина карстовой ямы составила около восьми метров. Чтобы извлечь машину, потребовалась помощь спецтехники. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было, и обошлось без пострадавших.