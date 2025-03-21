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На улице Интернациональной в Уфе провалился грунт в еще одном месте

В Уфе на улице Интернациональной снова случился провал грунта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Интернациональной снова случился провал грунта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел напротив дома № 191. Место провала уже огородили. На участке работают сотрудники городских служб, также сюда прибыли представители ресурсоснабжающей организации.

В ближайшее время специалисты вскроют проезжую часть, произведут засыпку провала, уплотнят его грунтом и щебнем.

— Ситуация находится под контролем. Пожалуйста, будьте осторожными и соблюдайте безопасность! — заявили в мэрии.

Напомним, в начале месяца, 9 марта, земля ушла прямо из-под припаркованной во дворе дома № 193/1 Lada Kalina. Глубина карстовой ямы составила около восьми метров. Чтобы извлечь машину, потребовалась помощь спецтехники. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было, и обошлось без пострадавших.

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