На улице Интернациональной в Уфе провалился грунт в еще одном месте

В Уфе на улице Интернациональной снова случился провал грунта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Инцидент произошел напротив дома № 191. Место провала уже огородили. На участке работают сотрудники городских служб, также сюда прибыли представители ресурсоснабжающей организации.
В ближайшее время специалисты вскроют проезжую часть, произведут засыпку провала, уплотнят его грунтом и щебнем.
— Ситуация находится под контролем. Пожалуйста, будьте осторожными и соблюдайте безопасность! — заявили в мэрии.
Напомним, в начале месяца, 9 марта, земля ушла прямо из-под припаркованной во дворе дома № 193/1 Lada Kalina. Глубина карстовой ямы составила около восьми метров. Чтобы извлечь машину, потребовалась помощь спецтехники. К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было, и обошлось без пострадавших.
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