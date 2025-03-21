На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв

Как сообщает оперштаб региона, во время тушения произошла разгерметизация горящего резервуара, что привело к взрыву и выбросу нефти. В результате повреждены три единицы техники, а двое пожарных получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. На месте им оказали первую помощь, после чего госпитализировали. Угрозы их жизни нет.