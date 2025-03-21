Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв

Два человека пострадали после взрыва на нефтебазе в Кавказском районе.

Источник: Комсомольская правда

На нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два пожарных. Изначально возникший пожар увеличился в масштабах, достигнув площади в 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщает оперштаб региона, во время тушения произошла разгерметизация горящего резервуара, что привело к взрыву и выбросу нефти. В результате повреждены три единицы техники, а двое пожарных получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. На месте им оказали первую помощь, после чего госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

Взрыв спровоцировал распространение огня на второй резервуар.

«Сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — уточнили в оперативном штабе Кубани.

В ликвидации пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.