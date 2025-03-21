На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв

На нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два пожарных. Изначально возникший пожар увеличился в масштабах, достигнув площади в 10 тысяч квадратных метров.
Как сообщает оперштаб региона, во время тушения произошла разгерметизация горящего резервуара, что привело к взрыву и выбросу нефти. В результате повреждены три единицы техники, а двое пожарных получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. На месте им оказали первую помощь, после чего госпитализировали. Угрозы их жизни нет.
Взрыв спровоцировал распространение огня на второй резервуар.
«Сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — уточнили в оперативном штабе Кубани.
В ликвидации пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.