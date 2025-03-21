В Ростове-на-Дону водитель сбила пешехода на улице Комсомольской

В Ростове-на-Дону 67-летняя женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла 20 марта около 07:10 на улице Комсомольской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации регионального ведомства, 37-летняя женщина за рулем «Мерседеса Бенц» двигалась в районе дома № 48/23. Внезапно на проезжую часть вышла пенсионерка. Водитель не успела среагировать и на всей скорости сбила пешехода.
В Госавтоинспекции уточнили, что 67-летняя женщина с травмами госпитализирована.