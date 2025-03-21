Руководителю проекта застройки в Ирбите ограничили свободу после гибели ребенка

Напомним, по версии следствия, руководитель проекта ООО «Паритет Девелопмент» строящегося строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Маршала Жукова в Ирбите не обеспечил предотвращение проникновения на стройплощадку посторонних лиц. Из-за этого 11 апреля 2024 года 11-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию, где находились бетонные блоки — один из них упал на него. Ребенок скончался на месте происшествия.