В Аше 32 человека получили единовременные выплаты после паводка

Жители Аши начали получать выплаты в связи с паводком.
Как сообщили в региональном министерстве общественной безопасности, единовременную выплату в 20 тыс. рублей перечислили 32 горожанам. Такая выплата полагается людям, живущим на территории, где введен режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС вводили на нескольких ашинских улицах.
Кроме того, четверым горожанам начислили по 75 тыс. рублей — финансовую помощь при частичной утрате имущества.
Еще троим ашинцам выдали по 150 тыс. рублей. Такова сумма материальной помощи при полной утрате имущества.
Напомним, к утру 21 марта вода отступила от всех жилых домов в Аше. Тем не менее, на реке Сим решили продолжить взрывы, чтобы паводок не возобновился.