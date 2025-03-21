В горевшем сарае возле Сысерти нашли тела пропавших подростков

Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.
20 марта поступило сообщение о пожаре в заброшенном сарае в деревне Ключи. С огнем справились местные жители. Позже в полицию обратились родственники подростков, сообщившие, что они пропали.
«При выезде на место [пожара] участковый в ходе осмотра сарая нашёл тела указанных подростков, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Александр Мешков направил в Сысерть группу специалистов главка с целью выяснения всех обстоятельств случившегося ЧП с гибелью 2 детей».
По его информации, дети растопили буржуйку без трубы для выхода наружу. В огонь они подливали легковоспламеняющуюся жидкость.
«Оба погибших воспитывались в неполных семьях», — добавил полковник Горелых.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).
«МК-Урал» ранее писал, что 20 марта в свердловском селе Лая, на улице 2-я Каменская, произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади в сто квадратных метров горели частный дом и надворные постройки.
В 10:50 пожар локализовали, в 11:12 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. В процессе проливки и разборки сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело погибшей женщины.