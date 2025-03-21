Шесть человек задержаны за создание подпольного казино в городском округе Люберцы

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России “Люберецкое” Московской области при поддержке Росгвардии задержали шестерых человек в возрасте 27 до 43 лет, подозреваемых в преступном сговоре и незаконной организации, а также проведении азартных игр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нелегальный игорный клуб располагался в подвале одного из торговых павильонов в пос. Малаховка. В указанном помещении, а также по местам проживания задержанных проведены обыски. Изъяты 41 единица компьютерной техники, телефоны, банковские карты, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (“Незаконные организация и проведение азартных игр”). Люберецким городским судом одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде домашнего ареста, а в отношении троих избрана мера процессуального принуждения в виде запрета определенных действий. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.