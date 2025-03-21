Шесть человек задержаны за создание подпольного казино в городском округе Люберцы

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (“Незаконные организация и проведение азартных игр”). Люберецким городским судом одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде домашнего ареста, а в отношении троих избрана мера процессуального принуждения в виде запрета определенных действий. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.