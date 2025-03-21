В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола

«Проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки… На территории жилой застройки станице Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по показателям: бензол, диметилбензол; в городе Кропоткине в одной точке — по показателю бензол», — говорится в сообщении.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 «квадратов», позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
В ночь на пятницу краевые власти сообщили о том, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар. К утру 21 марта площадь горения сократилась до 2 тысяч «квадратов», один из резервуаров полностью выгорел.