В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола

В ночь на пятницу краевые власти сообщили о том, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар. К утру 21 марта площадь горения сократилась до 2 тысяч «квадратов», один из резервуаров полностью выгорел.