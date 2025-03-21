КГБ Беларуси сказал о задержании таможенника, работавшего на спецслужбы Литвы

Также говорится, что в 2020 году на фоне президентских выборов в Беларуси литовская сторона запрашивала данные политического характера. Однако после того, как в белорусском законодательстве появились изменения, связанные с тем, что на ответственных должностях в государственных структурах не могут работать те, у кого есть иностранное гражданство или ВНЖ другой страны, Скубилова решили «слить».