КГБ Беларуси сказал о задержании таможенника, работавшего на спецслужбы Литвы. Подробности рассказали в фильме «История предателя. Скубилов», который показали в эфире телеканала ОНТ, пишет БелТА.
Задержанный Дмитрий Скубилов признался, что был действующим сотрудником Ошмянской таможни с видом на жительство в Литве. Он добавил, что там проживала его семья — супруга с двумя маленькими детьми.
Фигурант уточнил, что после своих смен постоянно уезжал в Литву и в одну из таких поездок его остановили сотрудники полиции. В полицейском автомобиле находился сотрудник Департамента госбезопасности Литвы в штатском, предложивший ему проехать в здание ДГБ в Вильнюсе. Во дворе здания мужчину обыскали, забрали все вещи, «после чего отвели в одно из полуподвальных помещений, где его пристегивали наручниками к кольцу в стене».
«Речь шла о том, что Скубилов должен оказывать “помощь” литовской стороне», — уточнили в эфире.
Задержанный отметил, что в кабинете разговаривали около трех часов. По его словам, сотрудник Департамента госбезопасности Литвы был полностью осведомлен о кредитном состоянии, заработной плате супруги, машинах, родственниках.
— Сказал, что если я откажусь, то машина стоит на площадке… Либо наркотики, либо хватит одного патрона — будет уголовное дело и меня депортируют. Посадят, потом депортируют, — сообщил Скубилов.
Говорится, что депортация из Литвы случилась, однако до нее от момента вербовки прошли годы. Так, на первой встрече фигуранта завербовал сотрудник ДГБ по имени Ромас. Для конспирации таможеннику дали специальный телефон, где был один контакт. Спустя некоторое время Ромас «передал» мужчину своему коллеге Гедриусу, который был более требовательным и жестким.
Изначально литовские спецслужбы собирали данные о знакомых Скубилова. Также говорится, что фигурант передал ДГБ данные на сотни людей. Кроме того, он поставлял информацию про белорусских стратегические объекты. В связи с этим у Департамента госбезопасности Литвы появилась информация про организацию работы на пункте пропуска: как именно таможня и пограничники проверяют транспорт.
Отмечается, что в особенности литовскую сторону интересовала работа Белорусской АЭС. У фигуранта спрашивали, есть ли у него знакомые, которые там работают. Также интерес вызывал мост в деревне Михалишки — вероятно для проведения диверсий. Скубилов сказал, что Гедриус просил поснимать сотрудников Комитета государственной безопасности в Островце, которые выходят из здания, поснимать лесной массив возле части ПВО.
Также говорится, что в 2020 году на фоне президентских выборов в Беларуси литовская сторона запрашивала данные политического характера. Однако после того, как в белорусском законодательстве появились изменения, связанные с тем, что на ответственных должностях в государственных структурах не могут работать те, у кого есть иностранное гражданство или ВНЖ другой страны, Скубилова решили «слить».
В какой-то момент он попал в поле зрения белорусской контрразведки, которая начала контролировать процесс, а позднее получила данные про задачи и методы иностранной спецслужбы. Сказано, что ее сотрудников удалось идентифицировать. Кроме того, Комитет госбезопасности смог сделать так, что информация, получаемая Вильнюсом, не могла наносить ущерб, угроза была нейтрализована.
Начальник Следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек отметил, что в производстве следственных подразделений органов государственной безопасности находилось уголовное дело, связанное с обвинением гражданина Беларуси Дмитрия Скубилова в преступлении по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса.
Он уточнил, что в ходе расследования удалось установить, что мужчина, действуя по заданию Департамента госбезопасности Литвы, предпринимал попытки сбор информации про бывших и действующих сотрудниках Министерства обороны, КГБ, Государственного пограничного комитета и других.
Бычек обратил внимание на то, что информация собиралась с целью последующего вербовочного изучения сотрудников указанных ведомств. Также ДГБ интересовала и чувствительная информация об особенностях охраны государственной границы Беларуси.
Начальник Следственного управления КГБ отметил, что Скубилова признали виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафом 500 базовых величин, или 21 000 рублей (по состоянию на 21 марта 2025 года).
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