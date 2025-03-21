Энергетики полностью восстановили теплоснабжение на двух улицах Минска

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Энергетики полностью восстановили теплоснабжение потребителей в районе улицы Шаранговича в Минске, сообщили в официальном Telegram-канале Минэнерго.
В четверг, 20 марта, в 14:00 в белорусской столице в районе улицы Шаранговича повредилась тепловая сеть. Из-за этого временно нарушилась подача тепла в дома по улицам Панченко и Сухаревская.
«Часть потребителей была оперативно переподключена к резервным источникам теплоснабжения. Специалистами были проведены работы по поиску места повреждения, откачке воды из тепловой камеры и ремонту поврежденного участка трубопровода», — говорится в сообщении профильного ведомства.
Сегодня в 5:58 теплоснабжение жилфонда было полностью восстановлено.
Как отметили в Минэнерго, несмотря на аварийную ситуацию, температура воздуха в домах не опускалась ниже допустимых нормативов.
Ремонтно-восстановительными работами занимались 30 сотрудников филиала «Минские тепловые сети» и восемь единиц техники.
«Энергетиками были приложены максимальные усилия для оперативного устранения повреждения. Ситуация находилась на постоянном контроле Министерства энергетики и органов власти», — подчеркнули в ведомстве.