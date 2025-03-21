Площадь пожара на нефтебазе на Кубани удалось сократить в пять раз

Площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить в разы — до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС края.
«Сейчас горит одним из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел в пределах обвалования», — пояснили в ведомстве.
Тем временем, по данным оперштаба на 9 утра, площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратов.
После взрыва на нефтебазе площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров, полыхали сразу два резервуара с нефтепродуктами. На месте продолжают работать пожарные.
Тем временем, Роспотребнадзор выявил в районе пожара превышение концентрации бензола. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу.