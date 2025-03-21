В Омской области ищут 14-летнего подростка в синей куртке с белой полосой

В Омской области полицейские разыскивают 14-летнего Кирила Гулько, который вышел из дома в Черлаке около 14:00 в четверг, 20 марта, и не вернулся. О пропаже полицию сообщила мать мальчика, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской бласти.