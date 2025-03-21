В Омской области ищут 14-летнего подростка в синей куртке с белой полосой

В Омской области полицейские разыскивают 14-летнего Кирила Гулько, который вышел из дома в Черлаке около 14:00 в четверг, 20 марта, и не вернулся. О пропаже полицию сообщила мать мальчика, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской бласти.
Перед уходом из дома Кирилл был одет в синюю куртку с белой полосой на рукаве, серые спортивные брюки, светлую шапку и черные ботинки. Свой телефон подросток оставил дома.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кирилла или любых других сведений, которые помогут в его поисках, просят обращаться по телефонам: 79−39−83, 8−908−119−28−96 или 102.