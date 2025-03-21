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В Оренбуржье завели дело за незаконную перевозку более 0,6 кг золота

ОРЕНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области выявили жителя региона, который незаконно перевозил драгоценные металлы стоимостью свыше 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области выявлен житель Оренбуржья, который в Кваркенском районе осуществлял незаконную перевозку предметов, химический состав которых включает в себя золото и серебро общей массой 606 граммов. Стоимость указанных драгоценных металлов составила более 4 млн рублей. Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК России», — сказано в распространенном сообщении.

Следователи собирают доказательства, выявляют иные эпизоды противоправной деятельности и устанавливают всех причастных к ней, уточнили в ведомстве.