В Оренбуржье завели дело за незаконную перевозку более 0,6 кг золота

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области выявлен житель Оренбуржья, который в Кваркенском районе осуществлял незаконную перевозку предметов, химический состав которых включает в себя золото и серебро общей массой 606 граммов. Стоимость указанных драгоценных металлов составила более 4 млн рублей. Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК России», — сказано в распространенном сообщении.