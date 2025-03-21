Жителя Самары похитили и держали на квартире в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось ранним утром 11 марта: двое ранее судимых мужчин у дома по улице Советской Армии в Самаре напали на местного жителя. Последнего избили и силой усадили в автомобиль. После этого жертву доставили в квартиру по улице Избирателей в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Там похитители удерживали самарца до тех пор, пока пострадавшего не освободили сотрудники ФСБ. Злоумышленники были задержаны. Обоим предъявлено обвинение по статье УК РФ «Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия».
Суд, изучив представленные СК материалы, заключил фигурантов под стражу. Расследование дела о похищении в Самаре продолжается.