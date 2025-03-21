Жителя Самары похитили и держали на квартире в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось ранним утром 11 марта: двое ранее судимых мужчин у дома по улице Советской Армии в Самаре напали на местного жителя. Последнего избили и силой усадили в автомобиль. После этого жертву доставили в квартиру по улице Избирателей в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.