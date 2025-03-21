Автомобиль Lada перевернулся после ДТП на улице Мстиславца в Минске

Согласно предварительным данным, 20 марта примерно в 16.00 68-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Haval, ехал по улице Кирилла Туровского. Рядом с домом № 8, расположенном по улице Петра Мстиславца, в момент разворота на зеленый свет, он не пропустил авто Lada, которое ехало во встречном направлении.