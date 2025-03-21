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Автомобиль Lada перевернулся после ДТП на улице Мстиславца в Минске

В Минске столкнулись два автомобиля, один перевернулся.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль Lada перевернулся после ДТП на улице Мстиславца в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 20 марта примерно в 16.00 68-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Haval, ехал по улице Кирилла Туровского. Рядом с домом № 8, расположенном по улице Петра Мстиславца, в момент разворота на зеленый свет, он не пропустил авто Lada, которое ехало во встречном направлении.

В ГАИ отметили, что после случившегося столкновения автомобиль Lada перевернулся. Говорится, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин механические повреждения.

Ранее мы писали, что в Минске столкнулись сразу шесть авто, одно жестко опрокинулось.

Кроме того, безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси: «Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч».

Также мы собрали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 22 марта.