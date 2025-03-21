Автомобиль Lada перевернулся после ДТП на улице Мстиславца в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 20 марта примерно в 16.00 68-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Haval, ехал по улице Кирилла Туровского. Рядом с домом № 8, расположенном по улице Петра Мстиславца, в момент разворота на зеленый свет, он не пропустил авто Lada, которое ехало во встречном направлении.
В ГАИ отметили, что после случившегося столкновения автомобиль Lada перевернулся. Говорится, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин механические повреждения.
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