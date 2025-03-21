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В Челябинской области директора предприятия уличили в производстве шпионских устройств

В Челябинской области директора предприятия уличили в производстве шпионских устройств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

«Директор одного из производственных предприятий Златоуста с января 2020 года по октябрь 2024-го организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся для негласного получения и регистрации акустической информации», — прокомментировала официальный представитель регионального УФСБ Татьяна Соснина.

Она добавила, что на основании представленных контрразведчиками результатов оперативно-разыскной деятельности Следком возбудил уголовное дело.

Речь идет о статье 138.1 УК РФ — незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Напомним, что производство таких технических устройств подлежит обязательному лицензированию со стороны уполномоченного органа, в данном случае УФСБ России по Челябинской области.