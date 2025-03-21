В Челябинской области директора предприятия уличили в производстве шпионских устройств

«Директор одного из производственных предприятий Златоуста с января 2020 года по октябрь 2024-го организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся для негласного получения и регистрации акустической информации», — прокомментировала официальный представитель регионального УФСБ Татьяна Соснина.