В Челябинской области директора предприятия уличили в производстве шпионских устройств

«Директор одного из производственных предприятий Златоуста с января 2020 года по октябрь 2024-го организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся для негласного получения и регистрации акустической информации», — прокомментировала официальный представитель регионального УФСБ Татьяна Соснина.
Она добавила, что на основании представленных контрразведчиками результатов оперативно-разыскной деятельности Следком возбудил уголовное дело.
Речь идет о статье 138.1 УК РФ — незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Напомним, что производство таких технических устройств подлежит обязательному лицензированию со стороны уполномоченного органа, в данном случае УФСБ России по Челябинской области.