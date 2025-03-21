Рейсы из Алматы в Лондон перенесли из-за сбоя в аэропорту Хитроу

Авиакомпания Air Astana сообщила о переносе авиарейсов Алматы — Лондон — Алматы, запланированных на 21 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, вылет состоится на день позже — 22 марта. Причиной задержки стало закрытие лондонского аэропорта Хитроу из-за масштабного сбоя в энергоснабжении, вызванного пожаром на подстанции.
Пассажиров просят следить за актуальной информацией о рейсах на сайте авиакомпании. Для получения оперативной информации доступны горячая линия, WhatsApp* и онлайн-чат.
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