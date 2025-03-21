В Башкирии из-за подъема реки Юрюзань эвакуировали 19 человек

Сегодня уровень реки снизился на 40 см, река заходит в пойму и постепенно убывает с придомовых территорий. Сейчас вода стоит лишь в подвалах и подполах. От жителей жалоб не поступало, подтопленных домов нет. На месте работают 15 сотрудников МЧС и пять спецмашин. Эвакуированным жителям предоставляют горячее питание в ПВР, при этом некоторые уже вернулись домой.