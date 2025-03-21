Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии забил до смерти сожительницу табуретом

Житель Башкирии забил до смерти сожительницу табуретом.

Источник: Башинформ

Житель города Салавата предстанет перед судом за смертельное избиение сожительницы. По версии следствия, в январе 2025 года между мужчиной и его сожительницей на почве возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. Мужчина жестоко избил свою жертву — наносил многочисленные удары руками и ногами, а также табуретом по голове и различным частям тела.

От полученных увечий потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.