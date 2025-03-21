Житель Башкирии забил до смерти сожительницу табуретом.

Житель города Салавата предстанет перед судом за смертельное избиение сожительницы. По версии следствия, в январе 2025 года между мужчиной и его сожительницей на почве возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. Мужчина жестоко избил свою жертву — наносил многочисленные удары руками и ногами, а также табуретом по голове и различным частям тела.