Начался суд по делу о реабилитации нацизма в Свердловской области

В Свердловском областном суде начался процесс по делу 19-летнего Германа Стерльцова, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, в мае и августе 2023 года житель Первоуральска Стрельцов, будучи тогда несовершеннолетним, разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарии и изображения, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией, а также отрицал факты совершенных злодеяний.
В отношении Стрельцова было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Парень полностью признал свою вину.