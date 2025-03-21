Начался суд по делу о реабилитации нацизма в Свердловской области

По версии следствия, в мае и августе 2023 года житель Первоуральска Стрельцов, будучи тогда несовершеннолетним, разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарии и изображения, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией, а также отрицал факты совершенных злодеяний.