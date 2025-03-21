Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти взорвался двухэтажный дом

В Ленобласти произошло возгорание в частном доме. Об этом сообщает 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в поселке Санино. По данным издания, загорелся частный дом. На кадрах с места происшествия заметно, что здание взорвалось, огонь распространился на площадь 25 квадратных метров. Пожар потушили, информация о пострадавших отсутствует.

Что именно стало причиной произошедшего, не сообщается. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники аварийных служб.

По данным «Фонтанки», хлопок произошел, предположительно, из-за действий нанятой владельцами компании.

«Накануне частная фирма закачивала им газ в газгольдер. Вероятно, именно он стал причиной взрыва», — сообщается в публикации.

По данным издания, семья купила этот двухэтажный дом более трех лет назад.

До этого в Приморском крае пожар уничтожил половину села Авангард. Кто-то поджег траву, после чего огонь перекинулся на жилые дома, выгорели улицы.