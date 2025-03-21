Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частный дом взорвался в поселке Санино в Ленобласти

ЧП в соседнем регионе случилось из-за утечки газа.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 марта в поселке Санино Ломоносовского района Ленинградской области раздался грохот. Оказалось, что там взорвался частный дом. От ударной волны окна повыбивало даже в соседних домах. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— По предварительной информации, днем ранее в жилье производили закачку газа в газгольдер. Происшествие случилось из-за его утечки, — уточнило агентство.

В результате инцидента никто не пострадал. На место оперативно приехали спасатели. Пожар удалось потушить в 03:31.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о другом происшествии в окрестностях поселка имени Свердлова в Ленинградской области, где застрял сухогруз «Светлый 22». Его экипаж попросил о подмоге вечером 19 марта, когда судно от сорвало от причала льдом. Двигаться самостоятельно оно не могло, поскольку неисправно. На место сразу же направили экстренные службы и буксир.