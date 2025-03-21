Частный дом взорвался в поселке Санино в Ленобласти

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о другом происшествии в окрестностях поселка имени Свердлова в Ленинградской области, где застрял сухогруз «Светлый 22». Его экипаж попросил о подмоге вечером 19 марта, когда судно от сорвало от причала льдом. Двигаться самостоятельно оно не могло, поскольку неисправно. На место сразу же направили экстренные службы и буксир.