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В Москве у пенсионерки похитили 19 млн рублей под предлогом обслуживания сотовой связи

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в завладении 19 млн рублей пожилой женщины в Москве под предлогом обслуживания сотовой связи. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Источник: Freepik

По его словам, в полицию обратилась 69-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником сотовой компании и предложил продлить договор обслуживания, попросив назвать ему код из СМС-сообщения. Через некоторое время заявительнице снова позвонили, сообщили о подозрительных операциях на счете и продиктовали номер телефона якобы представителя правоохранительных органов.

«На звонок пенсионерки ответил мужчина, убедил ее обналичить сбережения и передать для декларирования. Введенная в заблуждение гражданка в течение нескольких дней отдала незнакомцам, которые приезжали к ней домой, в общей сложности свыше 19 млн рублей», — рассказала Васенин. Позже женщина поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. «В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Летчика Бабушкина был установлен и задержан один из подозреваемых — 20-летний приезжий. По версии следствия, он забрал у потерпевшей часть денежных средств, после чего перевел их своим кураторам», — добавил начальник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), задержанный арестован. Соучастники мошенничества и другие эпизоды преступления устанавливаются.