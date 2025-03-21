В Москве у пенсионерки похитили 19 млн рублей под предлогом обслуживания сотовой связи

«На звонок пенсионерки ответил мужчина, убедил ее обналичить сбережения и передать для декларирования. Введенная в заблуждение гражданка в течение нескольких дней отдала незнакомцам, которые приезжали к ней домой, в общей сложности свыше 19 млн рублей», — рассказала Васенин. Позже женщина поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. «В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Летчика Бабушкина был установлен и задержан один из подозреваемых — 20-летний приезжий. По версии следствия, он забрал у потерпевшей часть денежных средств, после чего перевел их своим кураторам», — добавил начальник пресс-службы.