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Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подстанция, из-за пожара на которой закрылся лондонский аэропорт Хитроу, продолжает гореть, причина возгорания все еще устанавливается, заявил начальник участка пожарной бригады Лондона Пол Морган в интервью телеканалу CNN.

Источник: AP 2024

«Подстанция на данный момент все еще горит. Пожарные работают над тем, чтобы изолироватьэлектричество, что тогда позволит им потушить пожар с помощью противопожарной пены», — отметил Морган.

По его словам, причина пожара все еще устанавливается. Он также указал на то, что пожар удалось локализовать.

Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.

Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщала, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.

Лондонский Хитроу — один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров — 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.