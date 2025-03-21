Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть

«Подстанция на данный момент все еще горит. Пожарные работают над тем, чтобы изолироватьэлектричество, что тогда позволит им потушить пожар с помощью противопожарной пены», — отметил Морган.
По его словам, причина пожара все еще устанавливается. Он также указал на то, что пожар удалось локализовать.
Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщала, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу — один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров — 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.