В Татарстане на суде чиновник «сдал» «продажных» сотрудников ГИБДД

В Кировском районном суде Казани началось слушание уголовного дела против жителя этого города. На скамье подсудимых оказался Дмитрий Соколов, которому предъявлены обвинения по статье, касающейся дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере. На старте процесса адвокат обвиняемого ходатайствовал о прекращении дела на начальном этапе, поскольку его клиент сам признался в содеянном и явился в органы правопорядка с повинной. Однако суд отклонил это ходатайство.