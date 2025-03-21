В Татарстане на суде чиновник «сдал» «продажных» сотрудников ГИБДД

Согласно материалам следствия, подсудимый в течение одного года передавал денежные средства полицейским через экс-сотрудника МВД, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение грузовых автомобилей по федеральным трассам, где действовали ограничения. Всего зафиксировано 19 случаев передачи взяток, общая сумма которых составила около 400 тысяч рублей.
В Кировском районном суде Казани началось слушание уголовного дела против жителя этого города. На скамье подсудимых оказался Дмитрий Соколов, которому предъявлены обвинения по статье, касающейся дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере. На старте процесса адвокат обвиняемого ходатайствовал о прекращении дела на начальном этапе, поскольку его клиент сам признался в содеянном и явился в органы правопорядка с повинной. Однако суд отклонил это ходатайство.
Установлено, что взятки передавались 19 раз — стоимость одного «пропуска» для грузовика составляла от 5 тысяч рублей, причем цена варьировалась в зависимости от маршрута, размеров автомобиля и типа груза. В итоге через посредника подсудимый передал 368 тысяч рублей сотрудникам ГИБДД и МВД по Татарстану.
Дмитрий Соколов признал свою вину полностью и согласился с предъявленными ему обвинениями. Судья Булат Шарафутдинов объявил перерыв в заседании, которое возобновится через три недели. На предстоящем заседании планируется допрос основного свидетеля — посредника Соколова, а также заслушивание показаний других свидетелей.