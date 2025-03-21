Пожар на железнодорожной станции произошел в Актюбинской области

«Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шалкаре на железнодорожной станции на четвертом станционном пути в отдельно стоящем путеизмерительном вагоне произошел пожар на площади 12 кв.м», — говорится в сообщении в пятницу.