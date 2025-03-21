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Пожар на железнодорожной станции произошел в Актюбинской области

Актобе. 21 марта. КазТАГ — Пожар на железнодорожной станции произошел в Актюбинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шалкаре на железнодорожной станции на четвертом станционном пути в отдельно стоящем путеизмерительном вагоне произошел пожар на площади 12 кв.м», — говорится в сообщении в пятницу.

Как заявили в МЧС, «благодаря профессиональным и скоординированным действиям спасателей пожар был быстро локализован, и не позволено его дальнейшему распространению внутри вагона».

«На место происшествия были направлены пожарный расчет и пожарный поезд КТЖ. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сказано в сообщении.