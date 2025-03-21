Австралийский суд вновь перенес слушания по делу россиян, обвиняемых в шпионаже

По данным российских дипломатов, в Брисбене состоялось очередное заседание суда по делу Киры и Игоря Королёвых, которые были арестованы по обвинению в «подготовке акта шпионажа» еще в июле 2024 года. Ожидалось, что на заседании будет оглашено официальное обвинительное заключение в отношении россиян. «Сторона обвинения вновь попросила суд о переносе слушаний, на 19 мая», — заявили в российской дипмиссии.
Ранее в посольстве Российской Федерации отмечали, что многократные переносы слушаний только «подтверждают изначальное мнение дипмиссии, что дело Королёвых представляет собой спланированную акцию Канберры с целью раздувания в Австралии шпиономании и антироссийских настроений».
Австралийская полиция объявила о задержании Королёвых по обвинению в шпионаже в пользу России 12 июля. Они являются гражданами России и наряду с этим имеют также австралийские паспорта. По версии следствия, 40-летняя Кира Королёва, которая служила в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала РФ, где якобы собиралась передать данные, связанные с армией Австралии. Утверждается, что ее 62-летний муж помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки. Однако доказательствами того, что какие-либо сведения были действительно переданы российской стороне, полиция не располагает.
Королёвы предстали перед судом в день задержания, выслушали обвинения, не стали ходатайствовать об освобождении под залог и остались под стражей. Российские дипломаты поддерживают контакты с соотечественниками в местах лишения свободы, оказывая им необходимую консульскую поддержку.