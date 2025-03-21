Австралийский суд вновь перенес слушания по делу россиян, обвиняемых в шпионаже

Австралийская полиция объявила о задержании Королёвых по обвинению в шпионаже в пользу России 12 июля. Они являются гражданами России и наряду с этим имеют также австралийские паспорта. По версии следствия, 40-летняя Кира Королёва, которая служила в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала РФ, где якобы собиралась передать данные, связанные с армией Австралии. Утверждается, что ее 62-летний муж помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки. Однако доказательствами того, что какие-либо сведения были действительно переданы российской стороне, полиция не располагает.