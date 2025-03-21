Девятиклассница из Екатеринбурга перечислила мошенникам миллион рублей

Ученица 9 класса из Екатеринбурга отправила телефонным мошенникам 994 тыс. рублей маминых денег. Об этом сообщили ЕАН в пресс-группе УМВД по городу.
В ОП № 11 обратилась 47-летняя ектеринбурженка, которая сообщила о том, что ее несовершеннолетнюю дочь обманули мошенники, в результате чего женщина осталась без денег. Как выяснилось, мошенники обманывали по общеизвестной схеме. Сначала представились сотрудниками сотовой компании: кончается срок действия sim-карты, надо обновить данные. После этого позвонили из «Росфинмониторинга», «Госуслуг» и даже московской прокуратуры.
Мошенники потребовали, чтобы девочка провела дома обыск и отправила им все найденные деньги. Школьница нашла 371 тыс. рублей и перечислила на указанный счет. После этого ей велели узнать у мамы пароль от ее телефона, забрать его на время и отправить все деньги с ее счета. Таким образом, девочка перечислила мошенникам еще 623 тыс. рублей. В общей сложности семья лишилась 994 тыс. рублей.
Полиция призывает родителей малолетних детей провести с ними обстоятельную беседу о недопустимости общения с незнакомцами. Также необходимо исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи.