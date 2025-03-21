Девятиклассница из Екатеринбурга перечислила мошенникам миллион рублей

Мошенники потребовали, чтобы девочка провела дома обыск и отправила им все найденные деньги. Школьница нашла 371 тыс. рублей и перечислила на указанный счет. После этого ей велели узнать у мамы пароль от ее телефона, забрать его на время и отправить все деньги с ее счета. Таким образом, девочка перечислила мошенникам еще 623 тыс. рублей. В общей сложности семья лишилась 994 тыс. рублей.