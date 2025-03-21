Незаконный улов на Br36 тыс., сопротивление при задержании. Браконьера осудили в Лепельском районе

Мужчина по предварительному сговору с другим лицом в ночь с 12 на 13 мая прошлого года организовали незаконный вылов рыбы в одном из водоемов в Лепельском районе. В сроки запрета с использованием деревянной лодки с веслами и снастей, в частности сетей, мужчины добыли 205 особей рыбы: 21 особь красноперки, 12 особей леща, две особи линя, три особи щуки обыкновенной, 11 особей судака обыкновенного, 38 особей окуня, 64 особи густеры, 54 особи плотвы. Ущерб природе составил Br36 тыс.
Более того браконьер, пытаясь скрыться с места совершения преступления, для воспрепятствования работе старшего государственного инспектора межрайонной инспекции животного и растительного мира причинил ему легкие телесные повреждения.
Незаконно добытая рыба изъята на месте преступления. Во время судебного заседания обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. С учетом представленных доказательств суд Лепельского района вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 300 базовых величин (Br12,6 тыс.).
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с обвиняемого в доход государства причиненный окружающей среде ущерб, а также исковые требования должностного лица о взыскании денежной компенсации морального вреда в сумме Br1 тыс. Также с обвиняемого взыскана в доход государства стоимость рыбы, добытой преступным путем, в сумме свыше Br900. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.