Незаконный улов на Br36 тыс., сопротивление при задержании. Браконьера осудили в Лепельском районе

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с обвиняемого в доход государства причиненный окружающей среде ущерб, а также исковые требования должностного лица о взыскании денежной компенсации морального вреда в сумме Br1 тыс. Также с обвиняемого взыскана в доход государства стоимость рыбы, добытой преступным путем, в сумме свыше Br900. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.