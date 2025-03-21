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Жителя Нижегородской области подозревают в вербовке и склонении к совершению терактов

ТВЕРЬ, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Тверской и Нижегородской областям пресекли деятельность россиянина, которого подозревают в вербовке и склонении к совершению террористических актов. Мужчина задержан и помещен под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Тверской области.

Источник: Reuters

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Установлено, что житель Нижегородской области 1998 года рождения, сформировав посредством интернет-переписки у жителя Тверской области негативное отношение к СВО, склонял его к вступлению в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.