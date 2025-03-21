Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Караганде: есть пострадавшие

«21 марта 47-летний водитель автобуса, двигаясь по улице 50 лет Казахстана, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора на улице Магнитогорской, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 29-летний водитель. В результате ДТП водитель и пассажир Mercedes, а также один из пассажиров автобуса обратились за медпомощью», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП Карагандинской области.