Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Караганде: есть пострадавшие

Видео с места аварии распространяется в социальных сетях. Одна из аварий произошла на улице Магнитогорская в Майкудуке. По словам очевидцев, пассажирский автобус столкнулся с Mercedes. В результате аварии легковушка получила сильные повреждения, у нее буквально снесло капот.
На месте ДТП дежурили противопожарная служба и скорая помощь. Медики госпитализировали трех пострадавших. Как оказалось, увечья получили водитель и пассажир Mercedes, а также один из пассажиров автобуса. Факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, сообщили в полиции.
«21 марта 47-летний водитель автобуса, двигаясь по улице 50 лет Казахстана, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора на улице Магнитогорской, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 29-летний водитель. В результате ДТП водитель и пассажир Mercedes, а также один из пассажиров автобуса обратились за медпомощью», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Вторая авария с участием общественного транспорта произошла на проспекте Строителей на юго-востоке Караганды. Судя по видео, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованные возле жилого дома автомобили.
В полиции сообщили, что водителю автобуса за рулем стало плохо.
«57-летний водитель автобуса Yutong из-за резкого ухудшения самочувствия допустил наезд на припаркованные автомашины Chevrolet и Toyota. В результате ДТП водитель автобуса и 17-летняя пассажирка доставлены в медучреждение. Транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.